Vahel peab ka lihtsalt vedama. Nii on vedanud Eestil sellega, et ajaloolises rahvusvahelise diplomaatia keeles, prantsuse keeles on Estonie riike tähestiku järjekorras loetledes Ühendriikide (Etats Unis) kõrval. Seepärast istus ka president Alar Karis laupäeval paavst Franciscuse matusetalitusel USA presidendipaari kõrval.

Lihtsalt vedamisest tavaliselt muidugi ei piisa, kätte kukkunud head juhust ei tohi ripakile jätta, vaid seda tuleb ära kasutada. Seda ka Karis tegi, ei jäänud lihtsalt koos kuulsate nägudega fotole, vaid vestles Donald Trumpiga pärast tseremooniat nii Ukraina rahuplaanist kui ka transatlantilistest suhetest ja kutsus teda ka Eestisse külla, saades samuti vastu küllakutse Washingtoni.

Edasine sõltub juba diplomaatide jõupingutusest, kas ja millal Trump Eestisse jõuab. Praegu on ilmselt keeruline öelda, kas USA presidendi tihedasse graafikusse mahub külaskäik siia kanti ära.

Kuid sellega on umbes samamoodi nagu Eurovisooni lauluvõistlusega – me peame olema valmis, et võidamegi selle ära. Samamoodi peame olema valmis selleks, et Trump tulebki Tallinna. Selleks puhuks peab meil olema plaan, mida me selle visiidi raames saavutada tahame.

Väga hea on ka see, et Trump kohtus Roomas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, kellega tal oli enne matusetalitust veerandtunnine vestlus, nende esimene näost-näkku kokkusaamine pärast kurikuulsat pressikonverentsi Valges Majas. Pärast kritiseeris Trump ebatavaliselt teravalt Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja kahtlustas, et too ehk ei tahagi rahu saavutada. Aga siingi on olulisemgi veel see, mis saab edasi, kuidas areneb presidentide vahel räägitu edasi diplomaatilistes kanalites.

Meie vaatest tuleb ilmselt kasuks ka Venemaa diplomaatiline möödalask, kui idanaabrid saatsid paavsti matusele end esindama vaid kultuuriminister Olga Ljubimova. Muidugi, tagaotsitaval sõjakurjategijal nagu Putin on reisimine raskendatud ja ta ilmselt poleks tahtmise korralgi saanud osaleda, aga vähegi kõrgetasemelisem delegatsioon olnuks elementaarselt viisakas.