Ükskõik, kuidas ei arene lähitulevikus USA ja Venemaa liidrite omavahelised suhted, on kuvand just selline, et kui «kõvad mehed» omavahel asju ajavad, ei ole teistel, nõrgematel mingit sõnaõigust kaasa rääkida. Samasse rolli on surutud sellise «uue poliitikaga» ka sõjaohver Ukraina. Moskva ja Washington oma valitsustega ütlevad justkui, et «räägib see, kes on tugev ja kellel on jõudu teistest üle sõita».