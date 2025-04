TIIT RIISMAA Kalamees Donald Trump

Aga riigid püsivad paigal ega saa kapitaliga mööda maailma kaasa liikuda. See asjaolu omakorda tähendab, et piiriülene kaubandus ei püsi tasakaalus. Eksport võib ületada impordi ja ka vastupidi. Ka jõukates riikides, kus inimeste ostujõud on kõrge, põhjustab see jooksevkonto puudujäägi – import on suurem kui eksport. See tähendab, et raha hakkab ka jõukamatest riikidest välja voolama ja nende inimeste elatustaseme kasvu piirama. Parlamendid ja valitsused on kohustatud sellele adekvaatselt reageerima. Rahumeelselt saab seda protsessi peatada kas valuuta devalveerimisega või siis kaitsetollidega, kui imporditavale kaubale kehtestada täiendavad maksud.