IVAN MAKAROV Kui halb on Kaja Kallas?

Kui tsiteerida Putini ägedaima kriitiku Aleksandr Nevzorovi sõnu, siis mõni lugeja hakkab jälle meelde tuletama, mida too on öelnud üle 30 aasta tagasi, juhtides tähelepanu kõrvale nii artiklis käsitlevast teemast kui ka Nevzorovi värske avalduse sisust. See on sama tark tegu, kui Vaino Väljase punase mineviku tõttu Eesti iseseisvusest loobumine.