Urmas Espenberg Kas halb rahu on parem kui lõputu sõda?

Lääs on väsinud, Venemaa on visa, ja Ukraina on veel visam, sest tema jaoks pole see lihtsalt poliitiline kriis, vaid võitlus oma riigi, rahva ja tuleviku eest. Sõda ei ole külmunud, vaid tulikuum. Samal ajal käivad rahukõneluste ümber üha rohkem väga erinevad sosinad – vahel valjemad, vahel salakavalamad-, kuidas edasi?

Donald Trump, kelle tagasitulek USA presidendivalimistele võib kogu maailma geopoliitilist kaarti muuta, on korduvalt öelnud, et suudaks «sõja lõpetada 24 tunniga». Kuid missugust rahu ta silmas peab? Kas see oleks rahu, mis põhineb õiglusel ja Ukraina suveräänsusel, või tehing, milles kaotab see, kes endiselt usub reeglitel põhinevasse maailma? Trumpi pragmaatiline maailmavaade näeb tõenäoliselt rahu kui vahetuskaupa, kus ideaalid võivad jääda teisejärguliseks, kui need takistavad tehingu sündi.