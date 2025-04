ANDRE VISSE TI-Hüppel on potentsiaali panna Eestis kasvama uued Skype’id

Tiigrihüppe mõju Eesti arengule ei piirdunud üksnes sellega, et koolidesse jõudsid arvutid ja internet. Selle tähendus oli palju sügavam, kuna sisendas tervele põlvkonnale usku, et tehnoloogia abil saab ise maailma muuta. Just see varajane digipööre kasvatas Eestis üles ärksa mõtteviisiga tegijate põlvkonna, kelle jaoks IT ei olnud pelgalt tehniline oskus, vaid võimalus luua midagi täiesti uut ja seninägematut.

Pole juhus, et just Eestist on sirgunud mitmed rahvusvaheliselt edukad ükssarvikud nagu Skype, Wise ja Bolt. Tiigrihüpe valmistas ette pinnase, millelt need ideed said hakata juuri ajama ja kasvama. Seega võib öelda, et Tiigrihüppel oli oma roll Eesti iduettevõtluse eduloos ning järgmise laine vundamendi loomisel.