PHILIPPE JOURDAN Paavst Franciscus oli liigitamatu

Paavst Franciscuse surm on kindlasti üks neist sündmustest, mis tekitab suuri emotsioone miljonite ja miljonite inimeste, nii katoliiklaste kui ka mittekatoliiklaste südames, sest pole kahtlustki, et paavst Franciscus inspireeris paljusid inimesi kaugel väljaspool katoliku kiriku piire. Me peame vaid meenutama tema visiiti Tallinnasse 25. septembril 2018, tema sõnu ja väga isiklikku suhtlemist väga erineva taustaga inimestega, alates kõrgeimatest riigiasutustest, intellektuaalidest ja poliitikutest kuni tavaliste inimeste, noorte ja inimesteni, kes elavad suurtes raskustes, nii materiaalsetes kui ka vaimsetes. Vaid mõne tunni jooksul Tallinnas kohtus paavst kõigi nende väga erinevate maailmadega. Ta oli tulnud nii õppima kui ka õpetama. Näiteks ma ei ole unustanud kuidas ta märkis mulle pärast suurepärast noortekohtumist Kaarli kirikus, et hea oleks olnud anda sõna ka noortele, kes ei kuulu ühtegi kirikusse, kuid kes on otsivad ja tahavad oma kogemusi jagada.