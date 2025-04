NÄDALA VASTAJA Laura Kipper: unistan, et ERMist kostaks maailma üks katkematu kumin

Eesti Rahva Muuseum on saanud uue direktori ja järgmised viis aastat juhib seda Laura Kipper, kes seni täitis arendusdirektori rolli. Etnoloogi haridusega ja maastikuarhitekti magistrikraadiga on tema ampluaa lai ning 20 aasta jooksul kogutud kogemuste pagas on seda ka näidanud. Seda, et ERM on uuele juhile südamelähedane, näitab seegi, et ta on seal tagasi teist korda – muuseumis töötas ta ka aastatel 2010–2012.