24. aprilli 2025 tuli teade, et valitsus soovib tõsta sõjalise riigikaitsekulud 5,4 protsendini sisemajanduse koguproduktist. Riigikaitsele ning eksistentsiaalsete ohtude vastu valmistumisel on see kahtlemata hea uudis. Meenutagem, et kaks aastat tagasi toimunud Riigikogu valimisel oli üheks peamiseks küsimuseks kaitsekulude tõus kolme protsendini.