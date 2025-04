Vähemalt kaks neist on viimastel kuudel Postimehes öelnud karme sõnu Eesti kaitseväe droonivõimekuse kohta. Esimesena eestlane kutsungiga Ostriv jaanuaris ja nüüd sel nädalal kutsungit Picasso kasutav noor mees.

Võin kinnitada, et kumbki mees pole mingi vinguja, mõlemad on suured Eesti patrioodid. Nad muretsevad Eesti kaitsevõime pärast kogu oma hingega. Sest nad näevad päriselt, iga päev, mida Vene vägede droonipiloodid suudavad ja oskavad. Eesti kaitseväes pole kedagi, kellel oleks sellist reaalset sõjakogemust droonipilootidena nagu on Ostrivil ja Picassol (peale veel mõne Ukrainas sõdiva eestlase).