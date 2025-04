JAAK AAB Kui riik midagi vajab ja tahab, siis ta saab selle – tuulepargid pole erand

Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik sõnas EPLile (11.04.25), et Eesti seadused võimaldavad elektrit müüa otseliini kaudu ilma võrgutasu maksmata. «Meil on rohkem vaja lokaalseid elektri tootmise lahendusi, nii et tootja ja suurtarbija lepivad konkreetses hinnas kokku. Elektri hind muutub riikide konkurentsivõime puhul aina olulisemaks ning stabiilsem ja madalam hind toob võidu. See on praegu a ja o.»