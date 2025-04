Euroopa on aastakümneid elanud unelmas, et Ameerika on alati olemas. NATO kaitsekilp oli kõikjal kohal, isegi kui otsest ohtu ei olnud. Kuid 2025. aastal tundub, et see kaitsekilp on purunenud. Donald Trumpi «rahukava» Ukrainale meenutab rohkem pettuse musternäidet kui diplomaatiat: Ukraina peab loobuma Krimmist, tunnustama Venemaa vallutusi ja hoiduma NATOga liitumast. See pole rahu. See on tingimuslik alistumine.