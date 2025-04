MIHHAIL LOTMAN Paavst Franciscus – 21. sajandi hingekarjane

Paavst Franciscus teadis, et on surmavalt haige, kuid viimset jõudu kokku võttes suutis ta õnnistada rahvast, kes oli Püha Peetruse katedraali ette kogunenud kirikuaasta kõige tähtsamal päeval – Kristuse ülestõusmise päeval.

Iga paavst on ühtaegu tugev isiksus ja ka institutsiooni esindusnägu, mis on põhimõtteliselt indiviidiülene: paavst on üks paavstidest, kes jätkab sajanditevanust traditsiooni, mille vastavalt kiriku õpetusele on sätestanud Kristus ise. Rooma paavst on püha apostel Peetruse järglane. Sellisest kahekordsest perspektiivist tulebki käsitleda paavst Franciscuse pärandit.