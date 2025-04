Andres Metspalu Teadustöö rakendamise käänuline tee

Näiteks võiks tuua Icosageni, kus akadeemik Mart Ustavi ideed ja patendid on loonud märkimisväärse ja mahuka teadusliku ekspertiisiga ettevõtte Õssu külla. Ehk leiaks veel mõne idufirma näite, aga vähe on loodusteadusele toetuvaid ettevõtteid, mille tootearendus on kallis, rangelt reguleeritud ja võtab palju aega. Tihti on kiusatus müüa selline firma varajases staadiumis, mil selle väärtus ei ole veel kasvanud. Kõik biomeditsiiniga seonduv on tugevalt reguleeritud – laboritele ja tootmisüksustele kehtivad ranged kvaliteedi-, puhtus-, ohutus- jm nõuded, mille täitmine on kallis. Aga idufirmal on raha vähe ja nii liigub osalus tasapisi teadlaste käest omanike kätte. Lõpuks hakkavad juba nemad ettevõtte tuleviku üle otsustama ja leiavad järgmise ostja. Teadlasele jääb sealt üle vähe. On muidugi ka edulugusid, aga harva.