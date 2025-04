Eile teatas Bloomberg, et Witkoff esitab Venemaale positsiooni, et Ukraina peab säilitama oma relvajõud ja kaitsetööstuse. Siinkohal tuleb märkida, et Venemaal puudub igasugune võimalus sellise eesmärgi jõuga kehtestamiseks. Selline nõudmise aktsepteerimine tähendab Venemaa jaoks, et nad loobuvad mitte millestki.