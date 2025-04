PEETER ESPAK Kui avastasin end seletamast narvakatele, et Eestil on päriselt selline asi nagu kaitsevägi

Kaitsevägi on teinud teatavaks, et plaanis on suurendada sõjaväelist kohalolekut Narvas ja rajada sinna sõjaväebaas. Orientalist ja usundiloolane Peeter Espak jagab oma aastatetaguseid kogemusi Narva Kolledžis lektorina veedetud ajast ja küsib, kuidas kulus 35 aastat, et lõpuks tulla selle peale, et Narvas võiks olla Eesti sõjaväeosa.