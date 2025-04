Nimetatud põhiseaduse paragrahvid räägivad üldises sõnastuses usuvabadusest ning näib, nagu oleks president nõustunud Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku (EKÕK) sarnase usuvabaduse kaitsmise argumentatsiooniga, mille osaks on olnud ühtlasi väide, et usuvabaduse rikkumine oleks kanoonilise sideme katkestamine Moskva patriarhaadiga.

Presidendi seisukohavõtt on mõneti üllatav, ehkki veidi kriitikat kõlas vabariigi aastapäeva kõnes. Praegust presidendi argumentatsiooni lugedes jääb mulje, nagu poleks olnud seaduse väljatöötajatega mingeid varasemaid kontakte, ehkki tegelikult on presidendi kantseleid kaasatud.

Postimehe meelest on kahetsusväärne, et formaalselt põhiseaduse järge ajades hägustab presidendi veto probleemi olemust. Esiteks, Moskva patriarhaat on osutunud kuritegelikuks organisatsiooniks, Venemaa autoritaarse valitsuse käepikenduseks, mis õigustab vallutussõda Ukrainas ning rahulike ukrainlaste tapmist, millel on genotsiidi tunnused (inimeste süstemaatiline tapmine rahvustunnuse alusel). See ei ole mingilgi viisil kooskõlas Kristuse õpetusega.

Teiseks, tundub, nagu oleks presidendi õigusnõunik mööda vaadanud põhiseaduse paragrahvist 12, mis keelab muuhulgas rahvuslikul või poliitilisel alusel vihkamise õhutamise – millega Moskva patriarhaat aga tegeleb.

Vene Föderatsioon on olnud meister kasutamaks demokraatlike riikide põhiseaduslikke vabadusi õõnestustegevuseks nendesamade riikide vastu. Teil on sõnavabadus? Järelikult võime vabalt levitada enda sõjapropagandat, sest «teist poolt tuleb ju kuulata». Teil on usuvabadus? Järelikult võivad Kremlile lojaalsed usumehed määrata kirikupead teie riigis ja korraldada kohalikku juhtimist.

Terroristliku Moskva patriarhaadiga sideme katkestamine on igati kasulik EKÕK koguduste liikmete hingeõnnistusele.

Oleme korduvalt kirjutanud, milline on Kremli mõju Moskva patriarhaadis ning kuidas kogu meie õigeusu kirik viidi Moskva alluvusse peale Eesti okupeerimist. Tegemist on ilmaliku mõjuga, mille säilitamist «kanoonilise sideme» kaitsjad paratamatult toetavad.

Postimees on seisukohal, et terroristliku Moskva patriarhaadiga sideme katkestamine on igati kasulik EKÕK koguduste liikmete hingeõnnistusele. Nende usutunnistust ei ähvarda miski, administratiivselt saab edasi tegutseda autokefaalse (iseseisva) kirikuna või ajaloolise emakiriku ja Konstantinoopoli patriarhi alluvuses.