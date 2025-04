Peeter Koppel Säästke mind õõvastavast düstoopiast

Viimasel ajal on ajakirjandust sirvides selgunud, et meil tegelevad ametnikud kohati justkui julgelt, vallatult ja juristide hinnangul küsitava seaduslikkusega kodanikest ja nende autodest piltide klõpsimise ja nende säilitamisega. Ühtlasi ollakse aeg-ajalt kadestamisväärse energilisusega erakordselt initsiatiivikad pakkumaks välja üha uusi tehnilisi lahendusi sisuliselt massjälgimiseks. See viib mõtteni, et kohe kui midagi veidi rohkem valesti peaks minema, on meil kõrgel tehnoloogilisel tasemel jälgimisühiskond, mis meenutab 1980. aastate B-kategooria ulmefilmi. Siis oleks aga juba lõplikult hilja häält tõsta. Seega teen seda praegu. Emotsionaalselt.