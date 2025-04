Donald Trump on geniaalne valetaja. Kuidas muidu oleks tal õnnestunud veenda nii paljusid ameeriklasi, et nende riik on alla käimas, kuna on ülejäänud maailma «ebaausa kaubanduse» tõttu paljaks röövitud?

Tõeliselt erakordne on hoopis see, kui hästi on USA-l 21. sajandil majanduslikult läinud. USA osakaal üleilmsest SKTst on püsinud stabiilsena, isegi kui Hiina osakaal on tõusnud (Jaapan on peamine kaotaja). Ameeriklaste reaalsissetulekud on tõusnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele ning erasektoris töötavate inimeste osakaal on kasvanud, mitte kahanenud.