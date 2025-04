LOODUSFOTO Sinirind on ööbiku sugulane

Süstemaatika isa Carl Linné ristis sinirinna Luscinia svecica’ks ehk rootsi ööbikuks. Sinirinnal on tõesti ööbikuga sarnaselt pikad jalad, suur silm ja ruuge saba. Sugulus ööbikuga lööb välja ka virtuoosses lauluoskuses, ehkki sinirinna laul on vaiksem ning vähem kõlav kui ööbikul. «Rootsi ööbikule» on peale Põhja-Rootsi koduks kogu Euraasia põhjaosa ja lisaks Alaska. Kesk-Euroopas pesitseval luha-sinirinnal on keset sinist kurgualust valge laiguke. Eestis on see sinirinna alamliik oma leviala põhjapiiril ja seetõttu haruldane.