PAUL KERES Pärast seda vigurit on Trump küll USA tõsiseltvõetavuse täielikult maha mänginud

Esiteks tekitab nõutust, et kõrgetasemelist geopoliitilist diplomaatiat ajab kinnisvaraärimees Witkoff, kelle suust ei ole kuulnud mitte ühtegi mõistlikku lauset. Ma ei kujutaks ette, mis meil siin toimuks, kui valitsus saadaks venelastega piirilepingut läbi rääkima näiteks Ernesto Preatoni. Out of the box (kastist välja – toim) on see lähenemine kindlasti, aga hambaarstil käiakse ikka hambaarsti juures.