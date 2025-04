HENRIK RAAVE Lääneranna: kui kindel käsi muutub rusikaks kogukonna vastu

Mõistan, et Lääneranna vallavolikogu esimees soovib jätta endast muljet kui «kindla käega juhist». Avalikus teenistuses on tugev ja selge juhtimine väärtus. Kuid avalikkus – eriti väike kogukond, kellelt on hiljuti võetud kool ja rahvamaja – ei oota ainult tugevust. Hing ihkab pigem veelgi enam turvatunnet ja kindlust. Seda, et raskustes ja erimeelsustes istutakse rahulikult ühise laua taha, tõesti kuulatakse üksteist ära ja üheskoos leitakse lahendused. Oodatakse, et võim ei karistaks küsimusi esitavaid inimesi, vaid toetaks kaasamõtlevat ja arutlevat kogukonda.