RAIT MARUSTE Inimesel peaks olema õigus ka mitte elada

Kõnekeeles on senini kasutusel olnud sõna «enesetapp». Oleks mõistlikum, kui see sõna jääks kõnekeelde, kui just vaja. Kuid mitte sellesse konteksti, millest jutt. Peaksime hoiduma sõna «tapmine» kasutamisest, sest see on raske sõna, mis loob eksitava fooni ja hoiaku. Juriidikas on see mõiste olnud ja on teise inimese tahtevastane ja vägivaldne elu lõpetamine ning karistatav. Aga arutlus ja tegevus ei ole ju sellest. Adekvaatsem ja pehmem oleks näiteks mõiste «vabasurm». See ei seostuks vägivalla ega tahtevastasusega ning austaks inimese tahtevabadust ja inimväärikust.