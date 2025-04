Elurajoonide ründamise peamine põhjus on see, et Venemaa juhtidel ei ole rindel edu. See on ainus viis, kuidas rahvusvahelises meedias visualiseerida, et Venemaa omab sõjas initsiatiivi. Oluline on, et ka USA poolt ei järgne enam reageeringuid nendele rünnakutele ning ka teised Ukraina toetajad ei ole enam nendele rünnakutele vastuseks Ukraina toetamist uue relvastusega suurendanud.