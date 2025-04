Prantsusmaa väljendas selgesti, et Ukraina territoriaalne terviklikkus peab olema tulevase rahuplaani selge põhimõte. Kuigi USA president ja mitmed teised kõneisikud kritiseerisid Ukraina positsiooni, on nad ise abitus olukorras. USA presidendi avalduste põhjal võib järeldada, et nad on arvamusel, et Venemaa suudab edukalt vallutust jätkata ja Venemaa territoriaalsed järeleandmised tähendavad loobumist territooriumitest, mida nad ei ole veel vallutada suutnud. Vaevalt, et Venemaa juhtide hulgas oli kedagi, kes uskus, et selline bluff võiks läbi minna. Nähes USA suutmatust seda positsiooni kuidagi välja mängida, asusid Venemaa kõneisikud kohe meedias kordama oma varasemaid nõudmisi ning kiiresti ilmusid ka teated, et ei aktsepteerita Euroopa riikide vägede paigutamist Ukrainasse mistahes eesmärgil.