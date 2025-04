AEGRUUM Ulila elektrijaama tabas munitsipaalkius

Kunagi Tartu linna elektriga varustanud Ulila elektrijaamast on vähe alles jäänud. Pildil tööliste elumajad Kesk tänava ääres.

Tihtipeale tuleb Eesti tööstusest kui kultuuripärandist kõnelda ennekõike mineviku vormis, sest lisaks asjaolule, et suur osa siinsest ajaloolisest tootmisest on pöördelistel aegadel lõppenud, on paljud tööstushoonedki maa pealt kadunud, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Henry Kuningas.