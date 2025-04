AK KIRJANDUSKOOL Masingu palvepäevik kandis tulevikutõotust

Tartus Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi kirjastuses ilmus 90 aastat tagasi (1935) hõbedane 72-leheküljeline brošeeritud luulekogu «Neemed vihmade lahte». Raamatusse koondatud luuletuste kirjutamise ajaks on märgitud 1930–1934. Luulekogu autor on just kolmandat elukümnendit alustanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilane Hugo Masing (1909–1985), kes 1937. aastal eestindab oma kodanikunime Hugo-Alberti Ukuks.