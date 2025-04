ERAKONDADE VOX POPULI. Hiljuti avaldatud andmetest selgub, et Eesti omavalitsusjuhtide viimaste aastate palgatõus on olnud märkimisväärne ja Tallinna linnavalitsuse palgad on läinud mööda ministrite palkadest. Kas selline palgaralli on praegusel ajal õigustatud ja missugune oleks mõistlik omavalitsusjuhtide palgatase?