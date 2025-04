Mõtisklesin oma seitsmendat raamatut «Kaneelimaja & paradiisiaed» kirjutades igasuguste kriiside sügavama sõnumi üle. Mulle tundus, et pandeemia tuli meile õpetama aja maha võtmist ning kuna vabakutselise autorina oli mul sellega niigi päris hästi, möödus see minu jaoks pigem kergelt. Venemaa-Ukraina sõda seevastu algas hetkel, kui renoveerisin tsaariaegset maja umbes 40 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist… Esimesel hetkel langesid käed rippu – milleks ja kellele ma siin seda kõike ehitan? «Kõik, mis sa teed, teed kõik endale,» laulab Ines – ja nii muidugi ongi.

Mind viis see mõttekäik tookord taipamiseni, et olin endalegi märkamatult triivinud väikest viisi eestlaste rahvusspordiga – kinnisvarasse investeerimise ja tuleviku kindlustamisega – tegelema, ehkki armastan kirjutamist ja pingevaba elu rohkem. Kummaski pole muidugi midagi halba, lihtsalt oluline on tuleviku kindlustamise tuules olevikku mitte ära unustada. Ehk tuligi sõda seda meelde tuletama? Oodatava tulemuse kõrval märgata ka seda, kas ma naudin selleni jõudmise protsessi. Kas ma naudin päeva praegu ka ja elu tema täiuses?