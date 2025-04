AIMAR ALTOSAAR Häda üleliigse elutarkusega

Vähemalt nii märgitakse üsna tihti äraütlemisteadetes, mida saadavad tööandjad või nende esindajad, kui küsitakse tööd. Personalivahendajad on juba tükk aega soovitanud vanust varjata, kui hilispuberteet läbi hakkab saama, mis tänapäeval võib ulatuda neljakümnendate eluaastateni. Kuid ka eelnevat karjääri tuleks nagu häbeneda!

Kuigi viimase kümne aastaga on olukord paranenud, pole ettevõtete ja organisatsioonide juhtide seast kadunud vanusepelg ning kuna teatakse, et vanust pole viisakas töökohast keeldumisel ettekäändeks tuua, nimetatakse põhjuseks ülekvalifitseeritust. Selle asemel et võtta vastu pakutud elu- ja töökogemus, millest võiks tööandjale kasu olla, seda tõrjutakse.