Priit Tammeraid Teele asemel Tesla: riiklik roheunistus Paunvere tagahoovis

Kahe kõhuka kompsuga härra astub sisse Paunvere kõige nobedamate näppudega õmblusmeistrite hooviväravast ja avastab, et see on üles kaevatud nagu metssead oleks kartulipõllul käinud. Kevadiselt püdelas poris maadleb üle kaela mudane tegelane jämeda kaabliga, nagu boamaoga. Ainult tulipunased juuksed, mis turritavad püsti nagu õlekõrred sõnnikuhunnikust, annavad põhjust arvata, et kraavis möllab perepoeg Jorh Adniel. Kraavi pervel on kogu perekond tööhoos, jagades perepojale näpunäiteid.