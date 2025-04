JAANUS AUN Rohepööre ja eesmärkide seadmine ei saa tulla ülevalt alla

Seepärast on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu Euroopa määrustele ning hinnata nende mõjusid meie riigile ja elanikele. Aeg tolleks on paras, sest just praegu tehakse mitmeid meie elu mõjutavaid määruseid (nt metsaseire, mulla ja vee valdkondades). Tuleb teha selged järeldused, mida on mõistlik ümber kujundada või vetostada juba eos, et ei tekiks omnibussiga sõitmise efekti. Varasemate möödalaskmiste ärahoidmine on just praeguse valitsuse võimuses.