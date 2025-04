Vlad Vernygora ELile tuleb meelde tuletada, et ta ei ole valmistatud suhkrukommidest

Dokument on hea näide epistolaarsest «monoloogist», mis eeldab, et pärast kirja kättesaamist ja selle lugemist ei kirjuta Kallas oma ülemusele vastust. Pigem peab ta reageerima tegevusega, «toimetades ja juhtides eesliinil», «püüdes muuta Euroopa kiiremaks ja lihtsamaks» ja «võttes täieliku vastutuse selle eest, milles on kokku lepitud». Paljud neist sõnadest olid paksus kirjas esile tõstetud, et endine Eesti peaminister ei jätaks kõige olulisemaid rõhuasetusi kahe silma vahele, ja tõenäoliselt ta ei jätnudki.