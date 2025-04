Alar Raassild Iibe langus on sümptom, mitte haigus ise

Valitsus on valinud probleemile lahenduseks lihtsa, kuid riskantse tee – massiimmigratsiooni. Uue eelnõu järgi tõstetakse iga-aastast immigratsioonikvooti 0,1 protsendilt 0,3 protsendile. Ehkki kvoodi puhul on seatud tingimus, et sisserändaja palk peab ületama Eesti keskmist 1,5 korda, ei pruugi see pikemas perspektiivis takistada odava tööjõu sissetoomist.