MART KULDKEPP Uue Jalta konverentsi perspektiiv kujutab ohtu Ida-Euroopale

Üksiknäiteid saaks tuua palju, kuid Eesti ja teiste Balti riikide perspektiivist võib piirduda alljärgneva üldistusega: lisaks sellele, et viimastel aastatel on realiseerunud ammu kardetud risk – täiemahuline Vene agressioon naaberriigi vastu –, on läänemaailma vastus Venemaa käitumisele osutunud nõrgaks ja otsustamatuks, mis on teinud sõja lõpetamise keeruliseks ja julgustab agressorit lubatava piire kompama.