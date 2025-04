RAINER SAKS Venemaal plahvatas suur laskemoonaladu

Plahvatuse tagajärjel on märgatud laiali lennanud raketidetaile arsenalist kaheksa kilomeetri kaugusel. Kohalike teadete kohaselt oli enne plahvatusi kuulda ka droonide lendamist piirkonnas, kuid visuaalseid kinnitusi selle kohta ilmunud ei ole. Venemaa kaitseministeerium võttis sündmuse omaks, ning väitis, et plahvatused algasid hooletusest ehk tuleohutusreeglite rikkumisest. Lisaks teatas ministeerium, et kannatanuid ei ole. Kohalikud on postitanud videosi, kus sündmuspaigale kiirustab mitu kiirabi ekipaaži.