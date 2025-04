Antti Tooming Digimetsad: kuidas tuua Eesti metsad e-riigi tasemele?

Männimets. Pilt on illustreeriv.

Eesti on tuntud oma digiriigi lahenduste poolest – e-valimised, e-residentsus, digiretsept ja paljud teised teenused on muutnud avalike teenuste kasutamise kodanikele mugavaks ning riigile efektiivseks. Ometi on üks oluline valdkond, mis pole suutnud digiriigi tempos areneda – meie metsandus, kirjutab kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming.