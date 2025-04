MIS MEIST SAAB? Rain Lõhmus: Juba lähitulevikus hinnatakse tööturul inimest, kuidas ta toimib koos AI-ga

LHV panga suurim omanik Rain Lõhmus saabub podcasti salvestama, varjutatud prillid ees. Ja pomiseb omaette. Rain räägib oma prillidega, et testida, kas Meta uusim väljalase on juba nii praktiline, et igapäevaselt kasutusele võtta («nendega saab kuulata podcaste, võib filmida», loetleb ta prillide hüvesid, aga lubab veel oodata, kui prille saab kasutada spikrina, promterina jne).

Tallinna Polütehnilise Instituudi tudeng Rain Lõhmus sellepärast ongi kasvanud selleks Rain Lõhmuseks, keda Eesti avalikkus tunneb pankurina ja rahafilosoofina, et ta vaatab olukordi alati läbi selliste okulaaride, mis annavad elule teistest erineva vaate. See võimaldab «lõvi eest kiiremini ära joosta kui su sõber».

Ta räägib vana anekdoodi: kaks sõpra kõnnivad paljajalu džunglis, ketsid näpus. Lõvi tuleb vastu. Üks sõpradest asub ketse jalga ajama. Kas sa, loll, usud, et ketsides suudad lõvi eest ära joosta, hüüab teine. Ei, ma pean lihtsalt kiiremini jooksma kui sina, vastab esimene.

Mart Normet tegi nimekirja kriisidest, mis praegu maailmas aktuaalsed on: julgeolekukriis, energiakriis, demograafia kriis, väärtuste kriis, demokraatia kriis, usalduskriis. Meil on ka kliimakriis, mis võib laieneda migratsioonikriisiks; majanduskriis, mille juurde kuulub kaubanduskriis. Pluss tervisekriis, eriti vaimse tervise kriis ja lõpuks tehisintellekti tulek. Lõhmus lisab loetellu tollikriisi, võlakriisi, ning et nimekiri saaks täiuslik, siis «ei välistaks ka tulnukaid, kes võivad siin kusagil midagi teha.»

Normeti küsimusele, kas maailm on hulluks läinud, vastab Lõhmus, et maailmaga toime tulemiseks läheb vaja «champions mindset´i»: «kõikidest asjadest saab üle, probleemid on alati olnud, küsimus on, kuidas sa neisse suhtud, kas halised ja kaebad või vaatad kriise kui võimalusi: lähed uksest läbi ja vaatad, mis ukse taga on.»

Rain Lõhmus: «Ma arvan, et see kobarkriis on lihtsalt mugav vabandus selleks, et tegematajätmisi õigustada.»

Ta meenutab pandeemia aega: