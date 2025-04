Sõnavaht kasvas ühesõnaga nii suureks, et suutis mittemidagitegemist ja otsustamatust edukalt varjata. Loomulikult tekitas selle seltskonna minemalöömine nii minus kui ilmselt teistes, kes kartsid, et Eesti riigilaevuke on ohtlikult vasakule kreeni vajunud, lootust. Lootust, et vahest nüüd midagi muutub. Muutusi paremusele võiks ju näha sellest, et ettevõtjatega lõpuks jälle rääkima hakatakse ja polegi tegelikult mõtet viriseda, et sama erakond selle suhtlemise omal ajal ära lõpetas. Või sellest, et veel jõustumata sotside surutud eriti rumal maksutõus ettevõtlusele ära jääb. Pole ime, et Eesti Pank pöördest paremale räägib. Eesti näib olevat saanud uue võimaluse.