JUHTKIRI Paavsti vapper sõnum

Ehkki arstid olid soovitanud kahepoolsest kopsupõletikust paranenud 88-aastasel paavstil vältida rahvakogunemisi, tundis Franciscus I ilmselt, et aega on jäänud vähe. Ta osales ülestõusmispühade tähistamisel Vatikanis, sest pidas oluliseks isiklikele kannatustele vaatamata edastada rahvale sõnumit Kristuse võidust surma üle. Mingis mõttes suutis paavst ületada oma inimliku piiratuse, ehkki lahkus teisel ülestõusmispühal. Tema pühendumus ja vaprus on liigutavad.

Franciscus oli esimene ladinaameeriklasest paavst, tulles nn globaalsest lõunast. See on arvatavasti ka põhjus, miks ta samastas end vaeste inimestega ja oli ennekõike nende paavst. 2013. aastal erakordsetel asjaoludel paavstiks saanuna – sest tema eelkäija Benedictus pani ameti maha – oli Franciscus silmitsi maailma keerulise olukorraga. Tema sõnum jäi samaks: kultuuride ja konfessioonide dialoog ja konfliktide lahendamine rahumeelselt.

Paavst on tõeliselt üleilmne liider, olles vaimseks juhiks maailma 1,4 miljardile katoliiklasele. Mihhail Lotman kirjutas enne paavsti visiiti Eestisse 2018. aastal ajakirjas Diplomaatia, et paavst on «ainus inimene maa peal, kes oma läkitustes pöördub terve inimkonna poole». «Entsüklikad on adresseeritud urbi et orbi (linnale, st Roomale, ja maailmale) ning tõepoolest ei loe neid kaugeltki üksnes katoliiklased,» nentis Lotman.