HANNO PÜTTSEPP Tervishoiu vastutus tuleb ümber jagada

Juba pikemat aega kestev alarahastus, killustunud tervishoiupoliitika ja otsustusjulguse puudumine on viinud meid süsteemse kriisini. Toon mõned näited. Tervisekassa puudujääk on juba täna 160 miljonit eurot. Eelmisel aastal tehti otsus, millega hakati elama reservide peal, kuid sarnaselt jätkates on tervisekassa pankrotis hiljemalt juba 2027. aastal ehk juba kahe aasta pärast.

Eurostati andmetel panustab Eesti tervishoidu vaid seitse protsenti SKPst – Euroopa Liidu keskmine on aga 10,4 protsenti. Pikkade ravijärjekordade ja kulude tõttu jääb igal aastal 12,9 protsenti ehk üle 175 000 Eesti inimese ravita – need inimesed on loobunud arsti juurde minemisest (Estonia: health system summary 2024). See pole pelgalt kurb statistika, vaid nende numbrite taga on reaalsuses meie endi vanemad, lapsed ja lähedased, kes jäävad mittetoimiva süsteemi tulemusel tõhusa arstiabita.