ERKKI BAHOVSKI Euroopa abi Ukrainale pole kivisse raiutud

Ent Euroopa abi Ukrainale ei pruugi olla enesestmõistetav ega kivisse raiutud. Merz keeldus küll koostööst parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD), kuid see ei tähenda, et AfD pole populaarne. Valimistel platseerusid nad kristlike demokraatide järel (peaaegu 29 protsenti häältest) teisele kohale (peaaegu 21 protsenti). Praegu on aga AfD oma populaarsust kasvatanud veelgi, aprilli algul näitasid reitingud neile 24 protsenti toetust, kui kristlikud demokraadid olid saanud vähem toetust kui valimiste ajal (26 protsenti).

AfD on aga Vene-sõbralik. Kui ette kujutada, et AfD on kas kantsleripartei või lihtsalt valitsuses, on selge, et Saksamaa toetus Ukrainale kaoks või vähemalt väheneks oluliselt.