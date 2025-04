JUHTKIRI Aina kahtlasem vaherahu

Kuid sõnumid Ukrainast näitavad, et Vene väed pole sellest lubadusest kinni pidanud. Nende aktiivsus küll rauges, kuid tulevahetust ja pealetunge nad mõnel pool rindel ei lõpetanud. Pigem tundub, et nad püüdsid jätta muljet relvarahust.

USA riigisekretär Marco Rubio hoiatas hoopis reedel, et USA võib lähimatel päevadel loobuda katsetest vahendada Ukraina ja Venemaa vaherahu, kui pole märke edusammudest. Talle kiitis samal päeval takka president Donald Trump, kes siiski ei andnud mingeid tähtaegu. USA juhtkonda ilmselt häirib edusammude puudumine läbirääkimistel, et saavutada vaherahu sõjas, mille Trump lubas presidendiks kandideerides 24 tunniga lõpetada.

Veel üks küsimus tekib selle kohta, kas Ukrainal on sellisel juhul mõtet sõlmida ameeriklastega maavaralepingut, mis peaks olema omamoodi vastutasuks viimaste rahuvahendamise eest. Siinkohal on muidugi vastuargument see, et USA majandushuvide kohalolek annaks Ukrainale juba teatud julgeolekugarantii.