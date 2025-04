VAHUR LUHTSALU Ehk oleks aeg värskendada põhiseadust?

Kuigi need mõisted on laialt levinud äri- ja mittetulundussektoris strateegiliste tööriistadena, on nende rakendamine riigi ja rahva tasandil märgatavalt keerulisem. Kas riigiinstitutsioonid peaksid lihtsalt tagama toimiva halduskorra või peaksid nad olema suutelised looma selgeid ühiseid eesmärke ja pikaajalisi suundi? On neid kes väidavad, et riigiinstitutsioonide ülesanne ei ole visioonide järgimine, vaid pelgalt ühiskondliku stabiilsuse tagamine. Säärane lähenemine võib aga viia strateegilise passiivsuseni, kus kodanikud ja poliitikud reageerivad tagantjärele, üksnes kriisidele, kuid ei kujunda aktiivselt riigi tulevikku.