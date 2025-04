Tiit Kärner Ellujäämiseks peab inimkond radikaalselt oma väärtusi muutma

Taas on päevakorral naiste õigusetus, palgalõhe, klaaslaed, võrdne sooline esindatus riigi ja ettevõtete juhtorganeis ja muu selline. Sattusin kuu aega tagasi YouTube'is loole ühest moslemitüdrukust nimega Ayaan Hirsi Ali. Lugu on eelmainitud teemadega seoses üpris õpetlik. Somaaliast pärit Ayaan Hirsi Ali koges lapsepõlves kõike, mida moslemiusk ja kohalikud tavad ette nägid. Elu viis teda põlatud mustanahalisena läbi Saudi Araabia Keeniasse, kust pealesunnitud abielu eest põgenedes õnnestus tal pääseda Hollandisse. Ta on öelnud, et seal tundis ta end esimest korda täisväärtusliku inimesena. Ta astus Leideni ülikooli, mille lõpetas poliitikateaduse magistrina. Ta läks poliitikasse immigratsioonivastase ja naiste õiguste kaitsjana ning ta valiti Hollandi parlamenti. Oma elukogemusest kirjutatud raamatud muutsid ta läänemaailmas tuntuks, samas sai ta islamistidelt tapmisähvardusi. Nende eest varjudes liikus ta USAsse.