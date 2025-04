RAINER SAKS Putin kuulutas välja oma vaherahu

Venemaa president kuulutas välja «Ülestõusmispühade vaherahu», mis peaks kestma alates 19. aprillist kell 18.00 kuni 21. aprilli õhtuni. Ukraina president vastas, et nad peegeldavad täielikult Vene armee käitumist, ehk lõpetavad tulevahetuse, kui vastane seda teeb. Seni ilmunud teadete kohaselt on Vene armee aktiivsus eile õhtust alates langenud, kuid tulevahetust täies ulatuses lõpetatud ei ole. Seni puuduvad ka teated rünnakutest Iraani droonide või rakettidega.

Seda Venemaa presidendi infooperatsiooni võib pidada eelkõige osaliseks vastuseks USA viimaste päevade nõudmistele vaherahu ettepanekute osas. Eesmärk on viia USA president ja administratsioon segadusse. Venemaa president jätab mulje, et justkui ollakse valmis vaherahuks, kuid ikkagi soovitakse edasi kaubelda mitmete tingimuste üle. Ukraina president tegi seepärast oma reageeringus kohe ka ettepaneku pikendada vaherahu koheselt ühe kuu võrra, nagu USA on esitanud oma ettepaneku. Venemaa soovib eelkõige vältida, et USA president tõesti otsustaks lõpetada kõnelused. Mäng käib ühtlasi selle peale, et Venemaa juhtide kogemuse järgi usaldab USA president Venemaa edastatud informatsiooni ning seepärast on võimalik Ukrainat süüdistada vaherahu rikkumises.