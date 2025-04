Hiina RV välisministeeriumi kõneisik eitas Ukraina infot, et Hiina RV tarnib Venemaale surmavat relvastust. Edasi korrati oma püsisõnumit, et Hiina RV toetab konflikti diplomaatilist lahendust jne. Välisministeeriumi esindaja rõhutas, et Hiina positsioneerib ses küsimuses ennast kui neutraalset riiki. Hiina RV on vähemalt seni otsustanud mitte siduda end avalikult Ukraina sõja teemal, mis annab võimaluse keskenduda oma prioriteetidega tegelemisele.

Bloombergi andmetel edastas USA eriesindaja Steven Witkoff Pariisis toimunud kohtumisel Ukraina ja tahtekoalitsiooni esindajatega, et USA loodab peagi saavutada otsustavat edenemist kõnelustel Venemaaga ning relvarahuni loodetakse jõuda järgneva kahe nädala jooksul. Näib, et eriesindaja on suures osas jätkuvalt läbirääkimistel oma vastaspoole mõju all. Aga arvamust, et vaherahu saavutatakse järgneva kahe nädala jooksul, on viimaste kuude jooksul avaldatud mitu korda. USA välisminister Marco Rubio teatas ajakirjanikele Pariisis, et USA peab järgnevate päevade jooksul otsustama, kas rahul Ukrainas on perspektiivi või mitte. Ta andis ka mõista, et USA võib tulututest läbirääkimistest loobuda, sest on ka teisi prioriteete.