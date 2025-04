Veel on selgunud, et Trumpile ei meeldi eriti ka rahvusvahelised organisatsioonid. Nii teatas ta kiiresti lahkumisest Maailma Tervise Organisatsioonist (WHO) ning on paljudel kordadel väljendanud skeptilisust või suisa vastumeelsust Euroopa Liidu suhtes. Kinnisvara taust annab selguse, sest Trumpi arvates ei oma need organisatsioonid piisavalt kinnisvara ning maatameestega pole mõtet tegeleda.