JUHTKIRI Häda selle maakoduga

Riik on «pingutanud» palju, et elu maal võimalikult ebamugavaks teha – jätkuvalt on mitmel pool puudu kiire internet, ühistransport on katkendlik või olematu ning maal elavad inimesed seisavad linnainimestest palju sagedamini silmitsi tormikahjudest põhjustatud elektrikatkestustega. 2022. aastal oli Saaremaal lumetormiga elekter ära puhuti kuni kümme päeva. Tõsi, suvekodu omanikke lumetorm ei puuduta, kuid kui tahta, et majas oleks sees küte ja võibolla ka metsloomi tõkestav aedik maja ümber, on elektri kadumine ikkagi probleem. Ning lõppude lõpuks võib elekter ära minna ka suvel.