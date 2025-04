TOOMAS TOOMSOO Parkinsoni tõbi tänapäeval: uued arengusuunad ja lootuskiired

Parkinsoni tõve rahvusvaheline sümbol on punane tulp, mis tähistab lootust ja uuenemist. See traditsioon sai alguse Hollandist, kus 1980. aastatel alustas Hollandi Parkinsoni Ühing tulbi kasutamist oma sümbolina. Hollandi aednikud on aretanud isegi spetsiaalse Parkinsoni tulbi sordi «Dr. James Parkinson».